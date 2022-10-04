Средний Урал стал лидером по количеству загрязнений в водоемах

В Свердловской области зафиксировано самое большое количество загрязнений в водоемах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проанализировала оперативные данные Росгидромета.

Согласном им, в период с января по июнь 2022 года в России выявлено свыше 1,2 тыс. высоких и экстремально высоких загрязнений пресноводных объектов. При этом 25% от общего числа инцидентов зарегистрировано именно на Среднем Урале. Далее следует Москва, чей показатель составляет 9,4%, а закрывает тройку антилидеров Мурманская область с 8,8%. Далее по списку: Новосибирская и Омская области - по 4,2%, Москва - 4,1%, Ханты-Мансийский автономный округ - 3,9%, Ямало-Ненецкий автономный округ - 3,8%, Челябинская область - 3,7% и Красноярский край - 3%.

Самыми распространенными загрязняющими веществами оказались соединения марганца и цинка, легкоокисляемые органические вещества, нитритный азот, соединения меди, аммонийный азот, а также соединения никеля, общего железа и алюминия.

При этом за данный период значительно снизилось количество экстремально высокого загрязнения российских водоемов - всего на 28%. Однако число менее серьезных все же выросло на 15%.