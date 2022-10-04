На сайте Госуслуг зафиксировано более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы

Со дня объявления в России мобилизации на сайте Госуслуг было зафиксировано более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечающий в правительстве за информирование населения о мобилизации.

"По поручению председателя правительства Михаила Мишустина на портале Госуслуг в кратчайшие сроки были разработаны и протестированы субъектами Министерства обороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — "Стать добровольцем" для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему",- сообщил Чернышенко.

С выходных через сервис подали заявки 2 тыс. человек.