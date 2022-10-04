04 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Адвокату, избившему следователя тюменского УМВД, вынесли приговор

В Тюменской области вынесен приговор в отношении адвоката, признанного виновным в причинении тяжкого вреда здоровью следователю УМВД России по Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Он осужден по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

По данным ведомства, ночью, 5 ноября прошлого года адвокат поссорился со следователем в номере гостиницы, расположенной в Тобольске, и несколько раз ударил его по голове. С полученными травмами мужчина был госпитализирован в областную больницу №3 в городе Тобольске.

"В рамках расследования уголовного дела следователями был проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Собрана достаточная доказательственная база", - говорится в сообщении.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Удовлетворен заявленный гражданский иск в размере 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: адвокат, следователь УМВД, суд, тяжкий вред здоровью



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