В Минобороны заявили об экспериментах с иностранными космическими аппаратами

Минобороны РФ опубликовало отчет о работе ВКС к 65-летию этого рода войск. В нем сообщается о неких "экспериментах", которые, судя по всему, проводят российские военные над иностранными космическими аппаратами.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а (также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", - сообщили в ведомстве (авторское написание в цитатах здесь и далее сохранено – прим. ред.).

"В течении текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - добавили в Минобороны.