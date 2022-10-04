04 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: defence.ru

В Минобороны заявили об экспериментах с иностранными космическими аппаратами

Минобороны РФ опубликовало отчет о работе ВКС к 65-летию этого рода войск. В нем сообщается о неких "экспериментах", которые, судя по всему, проводят российские военные над иностранными космическими аппаратами.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а (также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", - сообщили в ведомстве (авторское написание в цитатах здесь и далее сохранено – прим. ред.).

"В течении текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - добавили в Минобороны.

Теги: минобороны, вкс, космические аппараты, эксперименты



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