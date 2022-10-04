04 Октября 2022
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ЛНР рассказали о ловушке, в которую попались боевики

Украинские войска, которые вчера предприняли попытку продвижения к Лисичанску, попали в ловушку и были разгромлены. Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, с утра в украинских пабликах бодро сообщалось, что ВСУ пересекли границу ЛНР и направляются к Лисичанску. Но это была ловушка. Российские военные видели, как украинские боевики формируют колонны техники, но решили выждать, чтобы те ушли подальше от своих. Противник, перейдя границу ЛНР и не встретив сопротивления, решил выдвинуться маршем на Лисичанск, что и требовалось.

"На самом деле мы сделали огневой мешок. Когда украинские войска зашли на наши же ранее подготовленные позиции, здесь с севера, с востока и с юга мы начали их накрывать плотным массированным огнём. На момент 14.00 вся группировка практически полностью была уничтожена, а недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на ранее занимаемые позиции", – рассказал Марочко на "Первом канале".

Он не исключает, что Зеленский решил преподнести Западу еще один военный успех, чтобы убедить принять Киев в НАТО. С учетом рельефа местности это изначально была авантюра. А наши военные воспользовались этой ситуацией и уничтожили большое количество техники и личного состава противника.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что это наша локальная победа, но главное сражение здесь еще не началось и ВСУ продолжат попытки наступления.

В настоящее время оперативная обстановка предполагает наступление ВСУ на Кременную и Сватово, считают все эксперты. Значение Сватово в том, что через этот город идет дорога на Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, и ВСУ попытаются ее перерезать. Как передает военкор Александр Коц, ее прощупывают ДРГ противника. Также да нее достает артиллерия боевиков, хотя физически трасса не перекрыта. Он полагает, что ВСУ пойдут именно на Сватово, с которого можно наступать на Старобельск. В пользу этого говорит общая нацеленность Киева на захват как можно большей территории.

Теги: ЛНР, ВСУ



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