Уральца, пытавшегося устроить диверсию на железой дороге, арестовали

Жителя Режа Владлена Меньшикова, задержанного за попытку устроить диверсию на железной дороге, арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Меру пресечения 29-летнему свердловчанину избрали накануне.

Напомним, что злоумышленника задержали сотрудники УФСБ и полицейские в конце прошлого месяца. По информации источника Накануне.RU в правоохранительных органах, задержанный был завербован одним из структурных подразделений ВСУ. Мужчина попытался повредить объект железнодорожной инфраструктуры, что могло привести к сходу состава с пути. Однако довести задуманное до конца ему не удалось – противоправные действия вовремя заметили сотрудники РЖД.

Кроме того, злоумышленник якобы за денежное вознаграждение разрисовал стелу города Реж запрещенной в РФ символикой. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия). С его участием проводятся необходимые следственные действия.