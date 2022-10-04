04 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уральца, пытавшегося устроить диверсию на железой дороге, арестовали

Жителя Режа Владлена Меньшикова, задержанного за попытку устроить диверсию на железной дороге, арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Меру пресечения 29-летнему свердловчанину избрали накануне.

Напомним, что злоумышленника задержали сотрудники УФСБ и полицейские в конце прошлого месяца. По информации источника Накануне.RU в правоохранительных органах, задержанный был завербован одним из структурных подразделений ВСУ. Мужчина попытался повредить объект железнодорожной инфраструктуры, что могло привести к сходу состава с пути. Однако довести задуманное до конца ему не удалось – противоправные действия вовремя заметили сотрудники РЖД.

Кроме того, злоумышленник якобы за денежное вознаграждение разрисовал стелу города Реж запрещенной в РФ символикой. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия). С его участием проводятся необходимые следственные действия.

Теги: арест, диверсия



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Ранее 30.09.2022 12:03 Мск На Среднем Урале задержан пособник ВСУ, собиравшийся устроить диверсию


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