04 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге горела крыша головного офиса уральского Сбербанка

Во вторник рано утром в Екатеринбурге произошло возгорание в здании головного офиса уральского отделения Сбербанка.

Пожар начался около семи часов утра на крыше здания на улице Куйбышева, 67. На место оперативно прибыли огнеборцы, всех людей эвакуировали. По некоторым данным, возгорание могло произойти из-за замыкания проводки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, на крыше офисного здания было обнаружено задымление.

"Сотрудников эвакуировали, на место прибыли пожарные службы. Задымление оперативно ликвидировано. Пострадавших и ущерба нет", - отметили в пресс-центре.

Там добавили, что сейчас банк работает в обычном режиме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар был оперативно локализован и ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Причину возгорания уже устанавливают пожарные дознаватели.

Теги: Сбербанк, пожар, крыша, Екатеринбург



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