В России впервые снизился объем мобильного интернет-трафика

В России начали снижаться объемы передаваемых с мобильных устройств данных. Во втором квартале россияне передали и приняли 8,35 млрд Гб, а в первом квартале этот показатель составил 8,54 млрд Гб, пишут "Известия" со ссылкой на материалы Минцифры.

Это первое снижение мобильного трафика в истории РФ – до сих пор он только рос от года к году.

Участники рынка и эксперты связывают такое явление с блокировкой иностранных интернет-ресурсов, также российские онлайн-кинотеатры и музыкальные библиотеки стали покидать поставщики иностранного медиаконтента.