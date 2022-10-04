В Екатеринбурге ищут мужчину, который помог задержать стрелка в ресторане

04 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге ищут мужчину, который помог задержать стрелка в ресторане

В Екатеринбурге разыскивают героя, который помог обезвредить агрессора, начавшего стрелять в ресторане во время детского праздника.

Напомним, инцидент произошел 2 октября в заведении "Своя компания" на Уралмаше. Неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, внезапно появился в зале и открыл стрельбу. В этот момент там шел детский праздник, внутри находились взрослые и дети. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Как рассказала подписчица паблика "Инцидент Екатеринбург", она была в ресторане, когда началась стрельба. По ее словам, посетитель, находившийся в том же заведении, помог задержать агрессора.

"Хочу найти мужчину, который его скрутил. Хотелось бы его поблагодарить (не только мне, но и всей компании, которая там находилась). Если бы не он, неизвестно, чем бы все закончилось. Все были в состоянии шока. После приезда полиции он уехал. Хотелось бы найти героя", - рассказала горожанка.

Напомним, что в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.

Теги: стрелок, герой, розыск, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2022 13:14 Мск В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил стрельбу на детском празднике


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети