В Екатеринбурге ищут мужчину, который помог задержать стрелка в ресторане

В Екатеринбурге разыскивают героя, который помог обезвредить агрессора, начавшего стрелять в ресторане во время детского праздника.

Напомним, инцидент произошел 2 октября в заведении "Своя компания" на Уралмаше. Неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, внезапно появился в зале и открыл стрельбу. В этот момент там шел детский праздник, внутри находились взрослые и дети. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Как рассказала подписчица паблика "Инцидент Екатеринбург", она была в ресторане, когда началась стрельба. По ее словам, посетитель, находившийся в том же заведении, помог задержать агрессора.

"Хочу найти мужчину, который его скрутил. Хотелось бы его поблагодарить (не только мне, но и всей компании, которая там находилась). Если бы не он, неизвестно, чем бы все закончилось. Все были в состоянии шока. После приезда полиции он уехал. Хотелось бы найти героя", - рассказала горожанка.

Напомним, что в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.