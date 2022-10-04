Продлено принудительное лечение шамана Габышева

Судья Уссурийского районного суда продлила принудительное лечение шамана Александра Габышева в психбольнице спецтипа в Уссурийске, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Алексей Прянишников.

"В удовлетворении наших ходатайств о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ Сербского в Москве отказано – "слишком долго всё это". Обжалуем в апелляции", - написал Прянишников.

Напомним, 1 августа суд продлил принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске якутского шамана. Прянишников заявил, врачебная комиссия медучреждения собиралась переводить Габышева в стационар общего типа, но, сменив состав, резко изменила решение. Врачи заявили об ухудшении состояния шамана.

В марте 2021 г. экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.