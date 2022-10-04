Свердловские экоактивисты посадили в Богдановиче более 2000 саженцев деревьев

Количество деревьев в Богдановичском городском округе увеличится на 2,1 тыс., благодаря усилиям активистов Свердловского отделения РЭО и студентов-экологов Екатеринбургского энергетического техникума. Объединив усилия, они высадили саженцы сосны с закрытой корневой системой недалеко от села Каменноозерское.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения РЭО, посадочный материал был предоставлен Уральской базой авиационной охраны лесов. Экоактивисты не зря дожидались похолодания, поскольку деревья лучше переносят посадку и приживаются именно осенью.

"Посадка леса уже стала доброй традицией для наших активистов, которая проходит весной и осенью. Важно регулярно заниматься восстановлением лесов, чтобы садить не меньше, а то и больше, чем вырубается и сгорает во время лесных пожаров", – рассказал председатель Свердловского отделения РЭО и депутат гордумы Алексей Вихарев.

В пресс-службе РЭО также отметили, что на Среднем Урале регулярно занимаются посадкой саженцев, и это уже третье подобное мероприятие, проводимое свердловскими экоактивистами. Ощутимую часть этих работ выполняют волонтеры разных возрастов и физической подготовки.

"Благодаря договору о сотрудничестве со Свердловским отделением Российского экологического общества, уже второй год наши студенты выезжают помогать восстанавливать леса области. За 21-22 годы студенты и активисты засадили 10 га земли, подготовленной для посадки авиалесоохраной", – добавила преподаватель Екатеринбургского энергетического техникума Оксана Богатых.