04 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Свердловские экоактивисты посадили в Богдановиче более 2000 саженцев деревьев

Количество деревьев в Богдановичском городском округе увеличится на 2,1 тыс., благодаря усилиям активистов Свердловского отделения РЭО и студентов-экологов Екатеринбургского энергетического техникума. Объединив усилия, они высадили саженцы сосны с закрытой корневой системой недалеко от села Каменноозерское.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения РЭО, посадочный материал был предоставлен Уральской базой авиационной охраны лесов. Экоактивисты не зря дожидались похолодания, поскольку деревья лучше переносят посадку и приживаются именно осенью.

Посадка саженцев в Богдановичском городском округе(2022)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

"Посадка леса уже стала доброй традицией для наших активистов, которая проходит весной и осенью. Важно регулярно заниматься восстановлением лесов, чтобы садить не меньше, а то и больше, чем вырубается и сгорает во время лесных пожаров", – рассказал председатель Свердловского отделения РЭО и депутат гордумы Алексей Вихарев.

В пресс-службе РЭО также отметили, что на Среднем Урале регулярно занимаются посадкой саженцев, и это уже третье подобное мероприятие, проводимое свердловскими экоактивистами. Ощутимую часть этих работ выполняют волонтеры разных возрастов и физической подготовки.

Посадка саженцев в Богдановичском городском округе(2022)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

"Благодаря договору о сотрудничестве со Свердловским отделением Российского экологического общества, уже второй год наши студенты выезжают помогать восстанавливать леса области. За 21-22 годы студенты и активисты засадили 10 га земли, подготовленной для посадки авиалесоохраной", – добавила преподаватель Екатеринбургского энергетического техникума Оксана Богатых.

Теги: экоактивист, Богданович, саженцы, деревья, РЭО



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