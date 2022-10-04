04 Октября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: en.yna.co.kr

КНДР испытала над Японией ракету с максимальной дальностью полета

Северная Корея запустила в сторону Японского архипелага баллистическую ракету, пролетевшую максимальное за всю историю испытаний расстояние в 4600 километров, достигнув высоты 1 тыс. км, сообщил во вторник министр обороны Японии Ясуказу Хамада.

По словам министра, ракета находилась на Японией около одной минуты и упала за пределами исключительной экономической зоны страны в 3200 км к востоку от архипелага в Тихом океане. Хамада добавил, что сообщений о повреждениях каких-либо судов или самолетов не поступало.

По словам Хамады, это могла быть баллистическая ракета средней дальности "Хвасон-12", которую Пхеньян в прошлом запускал четыре раза. И это седьмой раз, когда северокорейская ракета пролетает над Японией, в последний раз такое было в сентябре 2017 года, передает агентств Kyodo.

Токио выразил протест Пхеньяну в связи с пуском ракеты через посольство в Пекине.

Ракета в воздушном пространстве Японии вызвала сбои в работе нескольких аэропортов, также приостанавливалось движение скоростных поездов.

Теги: кндр, япония, ракета, испытания



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