04 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: duma.gov.ru

"Я бы на месте Путина..." Зюганов заявил о необходимости "прихлопнуть" "Ельцин-центр"

"Ельцин-центр", как и "Горбачев-Фонд" давно стоило бы "прихлопнуть". Именно с таким заявлением выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов на последнем пленарном заседании Госдумы.

"Я бы на месте Путина давно прихлопнул бы Ельцин Центр и Горбачев-Фонд. Создал бы там базу патриотической подготовки и готовили бы достойных ребят. Все эти вопросы давно перезрели", - заявил глава коммунистов.

Напомним, что "Ельцин-центру" не раз доставалось от медийных личностей, в том числе и самого Зюганова. Еще в августе он заявил, что Центр специально построили американцы, назвал его "национальным позором", а экспозицию раскритиковал за "русофобию и антисоветизм в изложении истории нашей страны". Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что "Ельцин-центр" должен существовать. В ответ глава свердловских коммунистов Александр Ивачев обвинил главу региона в поддержке "Недели гордости ЛГБТ".

Позднее, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина отмечала, что закрытие "Ельцин-центра" станет последовательным шагом после задержания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

До этого телеведущий Владимир Соловьев затронул тему "Ельцин-центров", заявив, что "Ельцин-центры" нужны России, но только если в них говорят правду.

Известная актриса и общественный деятель Мария Шукшина предлагала внести "Ельцин-центр" в реестр иноагентов, потому что этого "народ требует". Того же требовал и режиссер Никита Михалков

Бард и художественный руководитель Театра эстрады Екатеринбурга Александр Новиков высказал свое отношение к "Ельцин-центру". По его мнению, это "политический гадюшник и финансовое болото".

Общественники предлагали открыть в "ЕЦ" так называемый "музей предателей".

Теги: Зюганов, Ельцин-центр, Горбачев-Фонд, Путин



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