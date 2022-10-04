КНДР поддерживает присоединение к России новых территорий

КНДР поддерживает присоединение к России новых территорий, входивших ранее в состав Украины, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи. Пхеньян поддерживает решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выраженное на референдумах.

Также северокорейские дипломаты считают справедливым использование Москвой права вето при голосовании на заседании Совбеза ООН по резолюции с осуждением референдумов.

В заявлении МИД КНДР также упоминаются в негативном свете США – Северная Корея обвиняет Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела независимых стран с использованием Совбеза ООН "в целях поддерживания гегемонистского однополярного мира".