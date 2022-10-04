04 Октября 2022
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Политика В России Крым
Фото: Накануне.ru

Илона Маска пригласили в Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что полуостров открыт для визита американского предпринимателя Илона Маска, который высказался по поводу конфликта на Украине.

"Крым всегда был российским, и Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке. Мы готовы его принять и приглашаем", - сказал Гемпель РИА Новости.

Политик напомнил, что Россия неоднократно предлагала варианты по предотвращению и урегулированию конфликта на Украине, но ни киевское руководство, ни его американские покровители не хотели это воспринимать всерьез.

"План Маска слегка запоздалый. На освобожденных территориях люди сделали свой исторический выбор и стали гражданами новых субъектов Российской Федерации. Маску следовало бы в свой план добавить самый главный пункт, предложив нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским безоговорочную капитуляцию", - подчеркнул Гемпель.

Напомним, Маск предложил свое решение конфликта между Россией и Украиной. В своей соцсети он предложил повторно провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

Теги: Илон Маск, Крым, Украина



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