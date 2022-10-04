04 Октября 2022
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Политика Свердловская область В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Четверо свердловских депутатов не голосовали по вхождению новых территорий в состав РФ

Сразу четверо депутатов от Свердловской области не приняли участия в голосовании по законопроектам о вхождении четырех новых территорий в состав России. Соответствующая информация опубликована на сайте Госдумы.

Так, согласно поименным результатам голосования, в нем не приняли участие представители "Единой России" Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин. Также ни по одному из законопроектов не голосовал Николай Езерский из КПРФ. Причины этого неизвестны.

Остальные депутаты, представляющие в парламенте Свердловскую область, проголосовали за принятие законов. Против голосовать никто не стал.

Напомним, в понедельник Госдума сразу в трех чтениях приняла четыре федеральных конституционных закона. Они регулируют условия вхождения в состав России четырех новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Теги: депутаты, Госдума, голосование



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