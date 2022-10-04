Экс-сенатор США: Не исключено будущее признание миром новых регионов России

Мировое сообщество признает включение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экс-сенатора от американского штата Виргиния Ричарда Блэка.

По его словам, это произойдет не сразу. "Новые регионы не будут признаны большинством стран мира сразу,... но в конечном счете это произойдет", - сказал он.

Как отметил политик, когда происходит нечто подобное, "лишь небольшое число ближайших союзников признают присоединение", в целом этот процесс всегда постепенный. Блэк выразил сомнение, что Киев не заберет эти территории назад.

Напомним, руководители новых регионов России после их присоединения в ближайшее время будут утверждаться депутатами парламентов, а не избираться на прямых выборах.