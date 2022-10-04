04 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: спрос на губки для остановки крови вырос в пять раз

В России спрос на товары для оказания первой медицинской помощи растет вторую неделю подряд.

Как говорят эксперты отрасли, в аптеках раскупают не только изделия для остановки крови, но также йод, автомобильные аптечки и даже средства женской гигиены. Востребованность ряда товаров подтверждают данные ресурса "Чек индекс". Согласно им, продажи коллагеновых губок увеличились в пять раз, перевязочных пакетов — в 3,5 раза, медицинских жгутов — почти в 2,4 раза.

В некоторых торговых точках уже наблюдается нехватка этих изделий и лекарств. Как заявила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, требуется время, чтобы наработать нужный объем этих товаров, так как аптеки не были готовы к такому спросу. Отмечается, что аптеки стараются сдерживать цены на предметы первой необходимости, которые сейчас оказались столь востребованы

Одним из эффектов частичной мобилизации эксперты называют и выросший на 15–20% спрос на услуги центров репродукции. Многие банки спермы и организации по криоконсервации биоматериала, ради привлечения клиентов объявляют акции — например, предлагают бесплатное хранение спермы в первые шесть месяцев. В то же время выросла в цене экспресс-заморозка биоматериала — некоторые клиники предлагают ее по цене в два раза выше стандартной — от 19 тыс. руб., сообщают "Известия".

Как заявила директор СРО "Ассоциация независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, благотворительные фонды, организации и простые граждане приобретают для ВС РФ противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические и жаропонижающие препараты, а также перевязочные материалы, пластыри и шприцы.

Теги: лекарства, аптеки, мобилизация



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