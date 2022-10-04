04 Октября 2022
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Путин рассказал об ошибках при частичной...

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Отсрочку в рамках мобилизации могут дать на год с возможностью продления

Отсрочку в рамках частичной мобилизации в России тем, кто находится в запасе, могут предоставить в исключительных случаях на срок до одного года с возможностью продления.

Об этом говорится в Telegram-канале правительственного ресурса "Объясняем.рф". Такая мера может затронуть руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, которые выполняют наиболее значимые в военное время функции.

Решение о предоставлении персональных отсрочек принимает Межведомственная комиссия по бронированию на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, а также территориальные комиссии, когда речь идет о сотрудниках органов исполнительной власти российских регионов и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.

Межведомственная комиссия направляет соответствующие постановления и решения в органы, представившие предложения по поводу персональной брони, чтобы те направили организациям для оформления удостоверений о бронировании, отмечает портал.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ошибках, допускаемых при частичной мобилизации, и поручил генпрокурору незамедлительно реагировать на каждый сигнал от граждан. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совбеза России.

Теги: отсрочка, мобилизация, спецоперация



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