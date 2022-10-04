Институт РАН оценил перспективы экономики России на горизонте 30 лет

При инерционном сценарии развития российской экономики среднегодовые темпы прироста ВВП могут снизиться почти с 2% в 2021–2025 годах до 1,2% в 2041–2050 годах.

Об этом следует из статьи директора Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александра Широва. По его словам, такие темпы, особенно в условиях внешнеэкономических ограничений, не позволят сохранить конкурентоспособность экономики РФ. Теоретически, ускорить эти темпы до 3,4% в год способны меры макроэкономической политики и ряд технологических нововведений.

Согласно инерционному сценарию Широва, в 2026–2030 годах среднегодовой темп прироста экономики замедлится до 1,7%, а в 2031–2040 годах — до 1,6%. Его обеспечат такие факторы, как рост капитала, совокупной факторной производительности и цен на нефть.

В целом инерционный сценарий предполагает сохранение на прогнозном периоде существующей структуры российской экономики, а также более низкий, чем в среднем за 2000–2019 годы, вклад технологического прогресса в рост ВВП.

Кроме того, в его рамках закладываются негативные демографические тенденции, влекущие за собой нарастание ограничений со стороны труда, которые не вполне компенсируются ростом производительности.

Как пишет Широв, возможности по увеличению темпов роста ВВП средствами регулярной макроэкономической политики ограничены. В кратко- и среднесрочной перспективе они могут обеспечить лишь до 0,3 п.п. дополнительного роста ВВП в 2022–2040 годах. Это связано с ограничениями по наращиванию уровня государственного долга и относительной узостью каналов перераспределения государственных средств в экономике. Влияние денежно-кредитной политики будет иметь скорее нейтральный характер.

Применение новых технологий выступает основным направлением наращивания потенциала экономического роста. По словам экономиста, повышение темпов роста способно произойти как за счет снижения зависимости от импорта и нормализации его доли на внутреннем рынке, так и за счет роста эффективности.

Эксперт оценил потенциальный вклад в рост ВВП отдельных технологий. Так, наиболее перспективным он считает развитие общественного транспорта и совместно используемых автомобилей, что способно ускорить экономику на 0,46 п.п. в год. Новые технологии в металлургии потенциально придадут ВВП России импульс в 0,25 п.п., а развитие композиционных материалов в автомобильной промышленности и строительстве — 0,21 п.п.

"Умное" сельское хозяйство способно принести ВВП страны 0,17 п.п., использование электромобилей — 0,15 п.п., цифровизация — еще 0,09 п.п. В совокупности технологические факторы могут увеличить темпы экономического роста на 1,4 п.п. ежегодно.

Таким образом, в совокупности меры макроэкономической политики и технологическое развитие могут ускорить экономический рост на 1,7 п.п., до 3,4% ежегодно в период с 2022 по 2040 год, сообщает РБК.