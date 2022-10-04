04 Октября 2022
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Путин рассказал об ошибках при частичной...

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Общество В России
Фото: Минобороны РФ

Опрос: россияне поддерживают решение о мобилизации

Проведение в России частичной мобилизации поддерживает 64% граждан.

Таковы результаты опроса исследовательской группы Russian Field. Не поддерживает ее проведение 31% участников исследования. Еще 4% затрудняются ответить. Авторы опроса отмечают разницу отношения к частичной мобилизации среди молодых людей и представителей старших поколений: среди молодежи 18–26 лет более 50% выступают против частичной мобилизации, при этом свыше 70% респондентов старше 44 лет поддерживают.

Одним из самых популярных аргументов сторонников мобилизации стала "необходимость защитить родину" – так ответили 56% россиян. На втором месте, оба по 22%, были утверждения, что армии России нужно больше людей, а также необходимо как можно быстрее закончить специальную военную операцию. 10% объяснили свои взгляды доверием к решению главы государства.

Главным контраргументом стало убеждение, что "воевать должны обученные профессионалы" (67%), кроме того, респонденты объясняли свое отношение опасением за себя, родственников и друзей (16%), опасением за мобилизованных в целом (13%). 11% против спецоперации в принципе.

44% опрошенных выступают за мирные переговоры, 46% – за продолжение спецоперации. При этом 75% респондентов признались, что если Путин в теории завтра подпишет мирное соглашение, то они поддержат это решение, сообщают "Ведомости".

Напомним, Минобороны РФ опубликовало кадры с мобилизованными гражданами, прибывшими в ЛНР. На представленном видео местные жители встречают мобилизованных и радуются им.

Теги: мобилизация, россияне, спецоперация



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Ранее 03.10.2022 16:31 Мск Минобороны сообщило о первых мобилизованных, прибывших в ЛНР


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