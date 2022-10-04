Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламенты

04 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин рассказал об ошибках при частичной...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламенты

Руководители новых регионов России после их присоединения в ближайшее время будут утверждаться депутатами парламентов, а не избираться на прямых выборах.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента, в Госдуме и к нижней палате парламента. Юридическая процедура принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершается 4 октября. Международные договоры с этими территориями, подписанные 30 сентября, ратифицировала 3 октября Госдума. Кроме того, нижняя палата парламента приняла сразу в трех чтениях федеральные конституционные законы об образовании новых регионов, теперь их должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.

Датой принятия регионов в состав России будет считаться 30 сентября. В течение 10 дней с этого момента глава государства должен назначить врио глав этих регионов. Такой вариант рассматривается как наиболее вероятный, отмечает издание.

Российские законы на новых территориях начнут действовать не сразу. Какие-то специальные нормы будут работать полгода, какие-то – до 2028 года (впрочем, крымский опыт показывает, что действие таких специальных норм российский парламент может продлять годами).

Теги: новые регионы, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2022 16:01 Мск Госдума приняла законы о вхождении в состав России четырех новых регионов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети