Руководителей новых регионов России будут утверждать их парламенты

Руководители новых регионов России после их присоединения в ближайшее время будут утверждаться депутатами парламентов, а не избираться на прямых выборах.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента, в Госдуме и к нижней палате парламента. Юридическая процедура принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершается 4 октября. Международные договоры с этими территориями, подписанные 30 сентября, ратифицировала 3 октября Госдума. Кроме того, нижняя палата парламента приняла сразу в трех чтениях федеральные конституционные законы об образовании новых регионов, теперь их должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.

Датой принятия регионов в состав России будет считаться 30 сентября. В течение 10 дней с этого момента глава государства должен назначить врио глав этих регионов. Такой вариант рассматривается как наиболее вероятный, отмечает издание.

Российские законы на новых территориях начнут действовать не сразу. Какие-то специальные нормы будут работать полгода, какие-то – до 2028 года (впрочем, крымский опыт показывает, что действие таких специальных норм российский парламент может продлять годами).