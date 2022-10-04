Продажи машин в России упали на фоне мобилизации

Спрос на автомобили в России стал падать.

Такова статистика продаж за прошедшую неделю и опрос дилеров. Вместо традиционно высоких результатов при закрытии месяца реализация снизилась на 20%, а трафик в автосалонах упал на треть. Как говорят участники рынка, это связано с объявлением о частичной мобилизации в России 21 сентября.

Резкая реакция рынка вызвана увеличением доли бюджетного сегмента во главе с Lada Granta, где клиенты первыми реагируют на кризис. Продажи более дорогих автомобилей китайского и корейского производства пока удержались в плюсе. В итоге рынок по итогам сентября вырастет примерно на 4% по сравнению с августом, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, автомобильный рынок России растет второй месяц подряд.