На "Госуслугах" можно пожаловаться на ошибки при мобилизации
На сайте "Госуслуги" появилась форма для подачи жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации.
Она называется "обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации". Заявление может подать как мобилизованный, так и другой человек. Его передадут в военный комиссариат региона. Для подачи заявления требуются данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.
Напомним, Минцифры России запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов на сайте госуслуг.