На "Госуслугах" можно пожаловаться на ошибки при мобилизации

На сайте "Госуслуги" появилась форма для подачи жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации.

Она называется "обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации". Заявление может подать как мобилизованный, так и другой человек. Его передадут в военный комиссариат региона. Для подачи заявления требуются данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.

Напомним, Минцифры России запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов на сайте госуслуг.