Рогозин прокомментировал предложение Маска по Украине

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал предложение миллиардера Илона Маска по урегулированию конфликта вокруг Украины.

По словам бывшего руководителя госкорпорации, предложение предпринимателя может быть связано с тем, что 5 октября на корабле CrewDragon компании SpaceX полетит российский космонавт Анна Кикина. "Вот что русская женщина сделала с американцем", — написал Рогозин в Telegram.

Напомним, Маск предложил свое решение конфликта между Россией и Украиной. В своей соцсети он предложил повторно провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.