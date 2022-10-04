04 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Рогозин прокомментировал предложение Маска по Украине

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал предложение миллиардера Илона Маска по урегулированию конфликта вокруг Украины.

По словам бывшего руководителя госкорпорации, предложение предпринимателя может быть связано с тем, что 5 октября на корабле CrewDragon компании SpaceX полетит российский космонавт Анна Кикина. "Вот что русская женщина сделала с американцем", — написал Рогозин в Telegram.

Напомним, Маск предложил свое решение конфликта между Россией и Украиной. В своей соцсети он предложил повторно провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

Теги: Рогозин, Маск, Украина



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