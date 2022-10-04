Российские типографии могут остановиться из-за дефицита западного оборудования

В России типографии из-за ограничительных мер и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом.

Как заявили топ-менеджеры типографий, техника из недружественных стран в типографиях составляет около 90%. Сегодня в Европе производятся печатные, переплетные, ниткошвейные, крышкоделательные машины, CTP-оборудование (для изготовления печатных форм) и запчасти для них.

Крупнейшими импортерами этой техники в России были Германия, Швейцария, Италия, Канада, Япония и др., сообщают "Ведомости".