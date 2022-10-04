04 Октября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Осужденные хакеры из Lurk заявили о своей невиновности

Свердловский областной суд продолжил рассмотрение апелляции по делу хакеров из группировки Lurk.

Напомним, процесс должен был состояться 23 сентября, однако судья, председательствующая по делу, ушла на больничный. Рассмотрение перенесли на 4 октября. До этого суд уже успел заслушать доклад по апелляционным жалобам. Ранее на приговор поступило более 20 апелляций, рассмотрение которых стартовало в июле.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня заседание началось с опозданием более чем на час: причина в том, что долгое время не могли настроить видеосвязь с изолятором, где находятся осужденные. Когда это все же удалось сделать, выяснилось, что возле СИЗО-1 идут строительные работы, и фигурантам дела плохо слышно, что говорит им судья. Из-за этого процесс несколько раз пришлось ненадолго приостанавливать, пока шум не утих.

Адвокат Константина Козловского Федор Акчермышев настаивал на участии его подзащитного в процессе не по ВКС, а непосредственно в зале суда. Он сослался на плохое качество связи и попросил отложить заседание. Однако судья ответила, что на слушания по ВКС согласились сами осужденные.

Когда судья начала зачитывать материалы апелляции, связь еще несколько раз прерывалась. Однако ВКС удавалось быстро наладить.

Приговор обжаловали как прокуратура, так и сами фигуранты. Гособвинитель просил ужесточить наказание осужденным, ссылаясь на то, что лидеры группировки обладают организаторскими способностями, а остальные члены сообщества выполняли их указания. В свою очередь, фигуранты просили приговор отменить и оправдать их. По мнению некоторых из них, суд не учел показания свидетелей и не исследовал отдельные доказательства. Также они указали, что в приговоре якобы "искажены некоторые сведения", а некоторые представленные доказательства "являются недопустимыми".

Часть осужденных также заявила о своей непричастности к тому, в чем их обвиняли. По их мнению, разработанное ими программное обеспечение не использовалось для хищения денег. А признанный судом организатор хакерской группировки Козловский назвал приговор ему "незаконным". Кроме этого, некоторые осужденные потребовали снять арест на их имущество.

Один из фигурантов дела Николай Виноградов просил отпустить его под домашний арест до вступления приговора в силу. Однако суд отказал и оставил его под стражей.

В заседании объявлен перерыв до 7 октября.

Как сообщало Накануне.RU, в середине февраля Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор группе программистов, обвиняемых в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами в США. Речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Штатов, однако следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

Всего на скамье подсудимых находились более 20 человек. Суд признал Козловского организатором группы Lurk, ему назначено 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Остальные фигуранты также получили различные сроки.

Теги: хакеры, дело, апелляция



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