Силуанов заявил, что Минфин нашел "противоядие" от западных санкций

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране нашли "противоядие" от санкций.

По его словам, разработанный комплекс мер противодействия санкциям, введенных после начала конфликта на Украине, является заслугой Минфина. Такое заявление Силуанов сделал в документальном фильме "История финансов России", передает ТАСС.

Министр отметил, что страна в целом научилась реагировать на введенные Западом ограничения. Он назвал своих коллег непосредственными авторами системы реагирования на сложную ситуацию.

Ранее Силуанов заявил, что бюджет на предстоящую трехлетку формируется так, чтобы обеспечить финансовую устойчивость России.

"На Западе все время говорят, что финансы и экономику России скоро разорвет. Устойчивый бюджет – гарантия того, что ничего не разорвет", - сказал он.