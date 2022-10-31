К 2027 году добыча нефти в России может упасть до 10,1 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в России к 2027 г. сократится до 10,1 млн б/с, однако после начнется постепенное восстановление, и в начале 2030-х она вернется на уровень 10,5 млн б/с. Таковы данные аналитиков ОПЕК, которые они привели в своем ежегодном обзоре.

По мнению экспертов, в краткосрочной и среднесрочной перспективах добыча нефти в РФ сократится на фоне эмбарго западных стран на ее поставки, "самосанкций" покупателей, не желающих иметь дело с энергоносителями из России, а также более слабого внутреннего спроса, пишет "Интерфакс". Наиболее существенное влияние ожидается от полного запрета ее импорта странами ЕС, введение которого ожидается с 5 декабря, а также санкций на страхование и грузоперевозку.

"Многие международные нефтяные компании, работающие в сфере разведки и добычи в России, также объявили о продаже или прекращении деятельности, что вызывает вопросы о продолжении инвестиций и, в некоторых случаях, о передаче технологий", - говорится в отчете.

Аналитики приходят к выводу, что добыча нефти в России снизится с 10,8 млн б/с в 2021 г. до 10,1 млн б/с к 2027 г., однако после начнется постепенное восстановление добычи по мере роста внутренних инвестиций, прежде всего, в крупный проект в Восточной Сибири. Это позволит к началу 2030-х гг. восстановить добычу до 10,5 млн б/с. По прогнозу экспертов ОПЕК, к 2045 г. добыча нефти в РФ составит в среднем 10,4 млн б/с.