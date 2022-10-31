31 Октября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

В Ханты-Мансийске при поддержке "Газпром нефти" прошла "Музыкальная мастерская Юрия Розума"

В столице Югры завершила свою работу "Музыкальная мастерская" народного артиста и профессора РАМ им. Гнесиных Юрия Розума. Проект ежегодно организуется Международным благотворительным фондом пианиста и программой социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти", сообщили Накануне.RU в компании.

В мастерской приняли участие более 100 учеников и педагогов музыкальных школ Ханты-Мансийска. Юные таланты посещали мастер-классы по академическому вокалу, домре, фортепиано и скрипке, а их преподаватели повышали уровень своей квалификации.

Педагогами в проекте выступили сам Юрий Розум, солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Дмитрий Мазанский, преподаватель РАМ им. Гнесиных Даниил Контуашвили, скрипачка Зауре Жарова и домристка Кристина Шарабидзе. Маэстро Розум отметил, что в методике преподавания должно быть больше свободы, так как каждый ученик индивидуален.

Музыкальная мастерская Юрия Розума(2022)|Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

"Кому-то нужно все детально объяснять, а кому-то, наоборот, дать как можно больше произведений для самостоятельной работы. Музыка возникла из любви, говорит о любви и преподаваться должна тоже с любовью. Поэтому главная задача "Музыкальной мастерской" – формирование эмоционального подхода к преподаванию на основе обмена профессиональными навыками, знаниями, опытом и секретами мастерства", – прокомментировал он.

В мастерской работали арт-лаборатории, где школьники писали собственные произведения. Готовые этюды оценивал Розум. Помимо этого дети приняли участие в арт-медиации, посетили концерт симфонического оркестра Мариинского театра и выступили на финальном концерте вместе со звездами академической сцены.

"Музыкальная мастерская Юрия Розума" реализуется с 2017 года. В этом году она уже прошла в отдаленном ямальском селе Мысе Каменном, Ноябрьске и Муравленко. После Ханты-Мансийска мастерская пройдет в Оренбурге, поселке Тазовском и Омске.

Теги: Музыкальная мастерская Юрия Розума, Газпром нефть



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