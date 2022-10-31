«Не стремлюсь к популярности»: Пригожин заявил об отсутствии планов идти в политику

Бизнесмен Евгений Пригожин не планирует создавать политическую партию. Об этом сообщил сам предприниматель.

Пригожин прокомментировал запрос редакции «Петербургский вестник». Журналисты отметили растущую популярность бизнесмена в России и поинтересовались, не планирует ли он начать политическую карьеру.

Пригожин заявил об отсутствии намерений идти в эту сферу. Комментарий бизнесмена обнародовали в пресс-службе компании «Конкорд».

«Что касается выросшей популярности, я не стремлюсь к популярности. Моя задача – выполнить свой долг перед Родиной и никаких партий на сегодняшний день я не планирую открывать, а тем более идти в политику», - рассказал Пригожин.

Также бизнесмен ответил на вопросы о предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга. Пригожин признался, что у него нет своих кандидатов, однако он поддержит человека, который готов развивать Петербург, добавил бизнесмен.