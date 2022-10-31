Назначен новый руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края возглавит первый заместитель регионального министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Мария Козлова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

К новым обязанностям она приступит с 1 ноября. Обязанности Козловой в должности первого заместителя будут перераспределены между действующими замами.

В настоящий момент министерство возглавляет вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев.

Мария Козлова работает на посту первого заместителя регионального министра ЖКХ с декабря прошлого года. Ранее она 13 лет работала в отрасли ЖКХ и занималась вопросами теплоэнергетики Пермского края.