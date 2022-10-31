Макаровский мост в Екатеринбурге перекрыли из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге почти на час перекрыли движение по Макаровскому мосту из-за сообщения о минировании. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на ГИБДД.

Движение на мосту перекрыли примерно в 14.20, однако уже в 15.10 машины, а затем и общественный транспорт продолжили свой путь.

Напомним, реконструкция Макаровского моста началась в мае 2017 года и проходила в два этапа до ноября 2021 года. Екатеринбургские депутаты, общественники и жители города положительно оценили долгожданное открытие моста.