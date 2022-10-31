Суд оставил в СИЗО школьника из Березовского, пытавшегося зарезать десятиклассницу

Школьник из Березовского, напавший с ножом на десятиклассницу из п. Исток, останется в СИЗО до 1 февраля 2023 года. Решение о продлении вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство следователя о продлении ареста было удовлетворено. Напомним, что изначально подросток должен был выйти из СИЗО 1 ноября.

Инцидент произошел 2 сентября, на следующий день после того, как подросток сбежал из дома. По неизвестной причине он напал на десятиклассницу посреди дня прямо возле школы №97. Парню предъявили обвинение по ч.3 ст.30, пункта "и" ч. 2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". За совершенное преступление школьнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшую с множественными ранениями на лице увезли в реанимацию. К счастью, девушка смогла выжить и уже была выписана из больницы. После председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела.