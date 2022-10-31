В Екатеринбурге судят мошенника, похищавшего деньги возле банкоматов

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в хищении свыше 1,1 млн рублей. Жертвами афериста стали почти 40 человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 52-летний злоумышленник ранее уже был неоднократно судим. Мужчина подыскивал возле банкоматов людей, собиравшихся снять либо внести деньги. Он просил их срочно разменять якобы имевшиеся у него средства, либо обменять наличные на безналичные. После этого мошенник заставлял передать ему деньги для пересчета.

Имитируя счет банкнот, злоумышленник незаметно для их владельцев забирал часть денег, а затем под различными предлогами вынуждал потерпевших отказаться от размена, возвращая им оставшиеся купюры под видом всей суммы. Всего за период с июля 2018 по апрель 2022 года он похитил у 39 человек более 1,1 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд уральской столицы.