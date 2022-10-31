31 Октября 2022
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Шойгу объявил об окончании мобилизации

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Армия и ВПК Воронежская область
Фото: Накануне.RU

Воронежская область завершила мобилизацию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что частичная мобилизация в его регионе завершена.

"Воронежская область завершила выполнение задания, которое ей было доведено в рамках частичной мобилизации", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизации. По его словам, 300 тыс. человек мобилизовано, задание президента выполнено. В действующие войска направлены 82 тыс. призванных, на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тыс. человек. Других мобилизационных заданий не планируется.

Теги: Александр Гусев. мобилизация, Воронежская область



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