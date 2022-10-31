31 Октября 2022
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Политика В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Горячая линия для тех, кто вынужденно уехал из Херсона, организована силами специалистов "Ростелекома"

В рамках поручения правительства Российской Федерации «Ростелеком Контакт-центр» и Минцифры России организовали работу федеральной горячей линии для граждан, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области.

По бесплатному номеру 8-800-100-74-59 граждане могут узнать информацию о процедуре и порядке получения единовременной выплаты, задать вопросы по получению жилищного сертификата, узнать адреса многофункциональных центров и государственных органов, уполномоченных на решение вопросов, связанных с выплатами и сертификатами. Помимо консультаций по общим вопросам, граждане могут оставить на линии обращение, в котором будут отражены сложности в получении единовременного пособия или жилищного сертификата.

«Контакт-центр оперативно подключился к организации работы горячей линии. Операторы обеспечивают консультационную и информационную поддержку граждан в круглосуточном режиме. Все обращения передаются уполномоченным сотрудникам для скорейшего разрешения возникающих вопросов», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Как сообщает пресс-служба компании "Ростелеком", «Ростелеком Контакт-центр» (АО «МЦ НТТ») предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов. Действующие операторские площадки «Ростелеком Контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов насчитывает свыше 7 000 человек.

Теги: горячая линия, херсон, ростелеком



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