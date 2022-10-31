31 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Дети свердловских полицейских нарисовали своих родителей на службе

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса детского рисунка "Мои родители работают в полиции".

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, это уже ставшее традиционным мероприятие проводится ежегодно накануне профессионального праздника стражей правопорядка – Дня сотрудника органов внутренних дел, в былые времена называвшегося День милиции. По словам полковника Горелых, в 2022 году этот конкурс проводится в девятый раз. На рассмотрение жюри было представлено 407 работ детей, чьи родители несут службу в 39 территориальных ОВД. Основная задача творческого состязания – повышение престижа работы полиции и формирование позитивного общественного мнения о ее деятельности.

"С лучшими рисунками со всей области в Екатеринбурге ознакомились профессор кафедры Уральского государственного архитектурно-художественного университета, член Союза художников России Мирза Мамедов, руководители общественного совета при ГУ МВД Владимир Красильников и Александр Мурашкинцев, представитель культурного центра Главка Светлана Фетюкова, лауреат премии "Воспитатель года", педагог детского сада №362 Ольга Скопицкая и другие специалисты. Проанализировав более 100 произведений юных художников, жюри определило трех победителей и призеров. Отобранные рисунки направлены в Москву для участия в финальном этапе конкурса", - отметил Валерий Горелых.

Среди финалистов регионального этапа в возрастной группе 6-8 лет лучшей работой признана картина под названием "Наша дружная семья" в исполнении 6-летней Александры из Североуральска. Оба родителя девочки служат в местном отделе полиции: папа в должности оперативного дежурного, а мама – инспектором направления информационной безопасности.

В возрастной группе 9-11 лет лидером стал рисунок 11-летней Полины из Первоуральска, которая изобразила своего папу – начальника экспертно-криминалистического отделения, который исследует при помощи микроскопа изъятое у преступников холодное оружие и боеприпасы.

А в возрастной группе 12-14 лет первое место завоевала работы 14-летней Софии из Серова, нарисовавшей маму – следователя полиции с уголовным делом в руках.

В каждой возрастной категории определились также и призеры. Ими стали: Анастасия из Верхнего Тагила, Мария из Верхотурья, Валерия из Кировграда, Кирилл из Красноуфимска, Алина из Нижнего Тагила, Анна из Североуральска и Роман из Туринской Слободы. Победителей и участников конкурса "Мои родители работают в полиции" в торжественной обстановке наградят дипломами и призами в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

ГУ МВД по Свердловской области и общественники выразили благодарность всем, кто принимал участие в организации и проведении этого мероприятия. Полицейские пожелали молодым художникам дальнейших успехов в творчестве, учебе и во всех добрых начинаниях.

Теги: дети, полиция, рисунки, конкурс



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