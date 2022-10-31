31 Октября 2022
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Общество Воронежская область
Фото: Накануне.RU

Воронежская область входит в топ-5 по количеству положительно решенных обращений граждан

По данным Информационно-статистического обзора Администрации Президента РФ о рассмотренных обращениях граждан, адресованных Президенту, Воронежская область находится в пятерке лидеров по количеству положительно разрешенных обращений. И такая ситуация сохраняется уже в течение трех лет, сообщает пресс-центр региона

Например, в третьем квартале 2022 года среди субъектов Центрального федерального округа по вопросам регионального значения Воронежская область заняла вторую позицию из 18-ти, а по вопросам местного значения — первую.

"За последние 4 года изменили подходы к общению с жителями. И это дало результат, а главное — реальную помощь воронежцам и решенные вопросы. В шесть раз увеличилось число положительно разрешенных жалоб. Этого удалось добиться благодаря системной работе и внедрению новых инструментов в работе с обращениями граждан. Например, введения дополнительного контроля до решения проблемы и тесной обратной связи с заявителями", — прокомментировал Александр Гусев.

(2021)|Фото: govvrn.ru

Стоит напомнить, что в конце 2018 года по данным обзора Администрации Президента, Воронежская область по количеству положительно разрешенных обращений в исполнительных органах государственной власти по России находилась лишь на 60-й позиции, а по рассмотренным обращениям органами местного самоуправления — на 69 позиции.

Теги: обращения граждан, александр гусев, администраци президента



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