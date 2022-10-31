31 Октября 2022
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Политика Белгородская область
Фото: wgeo.ru

Глава Белгорода Антон Иванов подал в отставку

Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов. О новом месте работы Иванова ничего не известно.

Иванов работал в должности с декабря 2021 года.

Сам Иванов пока не комментировал свое увольнение. Еще вчера вечером он возмущался некой городской ритуальной службой, которая выбросила на мусорку цинковые гробы.

"Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?" – писал в своем канале Иванов. Он добавил, что обязательно встретится с нарушителями, когда их найдут.

В последние месяцы Белгород стал фактически "прифронтовым" городом, по которому часто ведутся обстрелы, он неоднократно подвергался диверсиям. Городским властям пришлось заниматься организацией ремонтов, переселением людей, размещением беженцев.

Теги: антон иванов, белгород, отставка



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