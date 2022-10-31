В полиции опровергли отставку замначальника ГУ МВД по Свердловской области

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых опроверг информацию об отставке замначальника полиции ГУ МВД по региону полковника Александра Бутакова. По его словам, это очередной фейк от недобросовестного инсайдера.

Ранее СМИ со ссылкой на собственный источник в ГУ МВД региона сообщили об увольнении Бутакова аккурат перед проверкой контрольно-ревизионного управления МВД РФ. На вакантное место якобы претендовал глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка Рашид Даулетов.

"Бутаков действительно уходит на днях, но не на гражданку, а в очередной отпуск, по окончании которого вернется на службу, как он меня в этом сам лично заверил. Этот инсайдер из ГУ МВД области откровенный фейкомет, которому в самый раз дать в руки кирку и лопату, чтобы неповадно было распускать сплетни о работе полиции. Он должен знать, что рано или поздно за ним придут сотрудники УСБ со всеми вытекающими для него последствиями", - добавил Горелых.