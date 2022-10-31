В Челябинской области предпринимателя осудят за гибель несовершеннолетнего работника

В Челябинской области предпринимателя осудят нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть 16-летнего работника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в арендуемом складском помещении в поселке Новый Кременкуль осуществлял деятельность по приему, сортировке, упаковке и последующей поставке тары. В период с 31 августа по 9 сентября он допустил к работе подростка без оформления в установленном порядке трудовых отношений.

Утром 9 сентября подросток допустил опрокидывание автопогрузчика. Он погиб. С несовершеннолетним не проводили инструктаж по эксплуатации автопогрузчика.

Предприниматель вину признал, оказал помощь в организации похорон, добровольно выплатил матери погибшего компенсацию морального вреда.