В Совфеде призвали адекватно ответить на "преступные выходки" Великобритании

В Совете Федерации заявили, что в ответ на преступные действия Великобритании в отношении России нужны адекватные ответные меры.

"Хотелось бы мер адекватных британским антироссийским преступным выходкам. Иное их вряд ли остановит", - написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что атака беспилотников на Севастополь и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов GB.

В ведомстве также добавили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".