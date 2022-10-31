В Челябинской области выросли цены на соль и капусту

В Челябинской области за две недели выросли цены на капусту, соль и яйца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, капуста подорожала на 7,96% (1,27 руб.), десяток куриных яиц – на 2,85% (1,73 руб.), соль – на 1,02% (0,16 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них девять выросли, а пять показали снижение цен. Так, стоимость курицы снизилась на 3,07 % (5,02 руб.), свинины на 1,87 % (5,49 руб.) и хлеб на 1,86 % (0,83 руб.).