Участник рынка объяснил появление цинковых гробов на помойке Белгорода: "Косячат" МУПы и их сотрудники"

31 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу объявил об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Белгородская область
Фото:31tv.ru

Участник рынка объяснил появление цинковых гробов на помойке Белгорода: "Косячат" МУПы и их сотрудники"

Жители Белгорода обнаружили на одной из мусорок во дворах города цинковые гробы – с иконами и черными пакетами, в которые обычно заворачивают тела погибших. По данным Telegram-канала Baza, в таких гробах из зоны СВО привозят погибших военнослужащих. Этот же канал утверждает, что гробы появились на мусорке по вине одной их местных ритуальных компаний: родственники заказывают для умерших деревянные гробы, а казенные остаются не нужными, вот их и выбросили.

Глава города Антон Белов сообщил журналистам, что правоохранительные органы займутся поиском сотрудников ритуальной службы, ответственной за появление гробов на помойке.

По этому поводу негодует глава крупнейшей в России ритуальной компании "Ритуал.Ру" Олег Шелягов. Он считает, что "скорее всего, ритуальная компания на эти траурные мероприятия "назначена" Мэрией ( кем-то из курирующих замов) и, скорее всего, это какой-то местный "МУП", который обладает "Преференциями", данными ему городскими властями".  

"И эта ситуация характерна для подавляющего большинства городов России - "МУПы" и их сотрудники "косячат", привыкшие к безнаказанности, а местная власть потом ищет "виновных"..... Но, несмотря на Такие Регулярные факты, уважаемые депутаты Госдумы предлагают вариант нового закона о "похоронном деле", который ещё больше усилит монополизацию "городских МУПов"! И, как следствие, упадёт качество и вырастет цена для населения", - рисует перспективу Шелягов в своем Telegram-канале.  

Он предложил депутатам разобраться с происходящим на кладбищах России, где, по словам Шелягова, "господствуют" МУПы": "Вот где "клондайк" для налоговых и правоохранительных органов ( если, конечно, они захотят в Этом разобраться..)".

Теги: цинковый гроб, олег шелягов, ритуальная компания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети