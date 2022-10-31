Участник рынка объяснил появление цинковых гробов на помойке Белгорода: "Косячат" МУПы и их сотрудники"

Жители Белгорода обнаружили на одной из мусорок во дворах города цинковые гробы – с иконами и черными пакетами, в которые обычно заворачивают тела погибших. По данным Telegram-канала Baza, в таких гробах из зоны СВО привозят погибших военнослужащих. Этот же канал утверждает, что гробы появились на мусорке по вине одной их местных ритуальных компаний: родственники заказывают для умерших деревянные гробы, а казенные остаются не нужными, вот их и выбросили.

Глава города Антон Белов сообщил журналистам, что правоохранительные органы займутся поиском сотрудников ритуальной службы, ответственной за появление гробов на помойке.

По этому поводу негодует глава крупнейшей в России ритуальной компании "Ритуал.Ру" Олег Шелягов. Он считает, что "скорее всего, ритуальная компания на эти траурные мероприятия "назначена" Мэрией ( кем-то из курирующих замов) и, скорее всего, это какой-то местный "МУП", который обладает "Преференциями", данными ему городскими властями".

"И эта ситуация характерна для подавляющего большинства городов России - "МУПы" и их сотрудники "косячат", привыкшие к безнаказанности, а местная власть потом ищет "виновных"..... Но, несмотря на Такие Регулярные факты, уважаемые депутаты Госдумы предлагают вариант нового закона о "похоронном деле", который ещё больше усилит монополизацию "городских МУПов"! И, как следствие, упадёт качество и вырастет цена для населения", - рисует перспективу Шелягов в своем Telegram-канале.

Он предложил депутатам разобраться с происходящим на кладбищах России, где, по словам Шелягова, "господствуют" МУПы": "Вот где "клондайк" для налоговых и правоохранительных органов ( если, конечно, они захотят в Этом разобраться..)".