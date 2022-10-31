31 Октября 2022
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Коммунальщики Екатеринбурга будут всю неделю чистить улицы от снегопада

В связи с прогнозом погоды, предсказывающим снегопад на протяжении всей недели, коммунальные службы Екатеринбурга выходят на рабочую смену 24/7. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Уже сегодня днем на улицы уральской столицы выйдет более 150 единиц техники и 350 дорожных рабочих.

С последствиями снегопада в Екатеринбурге начали бороться уже сегодня ночью. Для этого в город было выведено 175 единиц дорожно-коммунальной техники и около 100 рабочих. Уборка снега будет продолжаться на протяжении всей недели. ДЭУ уже сформировали звенья из машин КДМ для очистки проезжих частей и обработки противогололедными материалами. ДЭУ также сформировали звенья из КДМ для очистки проезжих частей и обработки противогололедными материалами.

Уборка снега в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Уборка снега в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также распорядился усилить выход техники на этой неделе, и особое внимание уделить уборке тротуаров, подходам к пешеходным переходам и посадочным площадкам остановок общественного транспорта.

Уборка снега в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Уборка снега в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Напомним, что по прогнозу синоптиков в ближайшие семь дней ожидаются мокрый снег и снег с дождем. Осадки прекратятся только со следующего понедельника.

Теги: коммунальщик, Екатеринбург, снегопад



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