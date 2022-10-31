Жители Березников требуют наказать предпринимателя, оскорбившего мобилизованных

Березниковский предприниматель Роман Оснадчук опубликовал в своем аккаунте запрещенной в России социальной сети сторис, в котором, не стесняясь в выражениях оскорбил мобилизованных россиян, передает корреспондент Накануне.RU.

Позднее видеоролик пропал из соцсети предпринимателя - либо он был удален самим пользователем, либо - перешел в архив по истечении 24 часов после публикации. Сейчас мужчина и вовсе закрыл свой аккаунт. Однако скандальная видеозапись уже попала в другие социальные сети и вызвала гнев у жителей Березников и Пермского края: в комментариях интернет-пользователи потребовали наказать бизнесмена.

"Надеюсь, его накажут по всей строгости закона", "Пусть им займутся соответствующие органы. За такие слова нет прощения!", "На передовую его".

Почти сразу после распространения первого видеоролика мужчина опубликовал извинения, пояснил, что "перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей".

Однако березниковцев извинения не устроили. Они по-прежнему требуют наказания для предпринимателя.

"Сейчас твои извинения не нужны. Закрывай свои лавки и давай до свидания. Надеюсь, что жители города в твой магазин точно больше не пойдут", "Какие там извинения, свое он уже сказал. В магазины его больше нет желания заходить. Показал свою личину. Позорище", "Извинения не помогут. За слова надо отвечать по закону".

От слов некоторые березниковцы перешли к делу: ночью кто-то разбил витрину магазина предпринимателя.

По информации Properm.ru сейчас оценкой действий Романа Оснадчука занимается отдел полиции в Березниках. В отношении мужчины может быть составлен протокол об административном правонарушении. По данным издания, Роман Оснадчук ранее возглавлял созданную в Березниках общественную организацию "Молодые предприниматели Пермского края". Согласно СПАРК-Интерфакс, является директором и совладельцем строительной компании "Омега", совладельцем риэлтерской фирмы "Звездный". Кроме того, является индивидуальным предпринимателем — его ИП занимается розничной торговлей рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах в Березниках.