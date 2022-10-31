31 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: 66.мвд.рф

Ночью в Екатеринбурге вспыхнули три автомобиля: два выгорели полностью

В ночь на 31 октября в Екатеринбурге от огня пострадали три автомобиля. Два из них выгорели полностью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, первый пожар случился во втором часу ночи в переулке Каслинский. На площади в 4 квадратных метра огнем был поврежден моторный отсек и салон легкового Toyota Avensis. В тушении была задействована одна единица техники и пять человек личного состава. Возгорание было ликвидировано за семь минут.

Следующий пожар произошел в третьем часу на улице Инженерная. На площади в 6 "квадратов" сгорел Renault Duster.

Наконец, в пятом часу утра поступило сообщение о пожаре на улице Коммунистическая. На площади в 5 квадратных метров сгорел легковой Ford Explorer. В тушении задействовались две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был потушен за три минуты.

Точные причины всех возгораний сейчас устанавливаются специалистами.

Теги: автомобили, пожар, МЧС



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