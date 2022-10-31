В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Ирбита

Житель Ирбита Сергей Лежнин погиб на территории проведения специальной военной операции. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил глава города Николай Юрдин.

"От себя лично и от имени всех ирбитчан я выражаю искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким нашего земляка Сергея Лежнина, погибшего в ходе специальной военной операции на западных рубежах нашей страны. Оксана Дмитриевна, Валерий Владимирович, вы воспитали достойного гражданина нашей Родины, героя, выполнившего до конца свой воинский долг. Память о нем всегда останется среди нас", - написал градоначальник.

Прощание с Сергеем Лежниным пройдет сегодня с 12.00 до 14.00 во Дворце культуры имени В.К. Костевича.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что на конец сентября в ходе спецоперации погибли 5 тыс. 937 российских солдат. 28 октября он же доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. На сегодняшний день были призваны 300 тыс. человек.