В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Ирбита

31 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу объявил об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: страница Николая Юдина / vk.com/id722287281

В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Ирбита

Житель Ирбита Сергей Лежнин погиб на территории проведения специальной военной операции. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил глава города Николай Юрдин.

"От себя лично и от имени всех ирбитчан я выражаю искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким нашего земляка Сергея Лежнина, погибшего в ходе специальной военной операции на западных рубежах нашей страны. Оксана Дмитриевна, Валерий Владимирович, вы воспитали достойного гражданина нашей Родины, героя, выполнившего до конца свой воинский долг. Память о нем всегда останется среди нас", - написал градоначальник.

Военнослужащий Сергей Лежнин из Ирбита(2022)|Фото: страница Николая Юдина / vk.com/id722287281

Прощание с Сергеем Лежниным пройдет сегодня с 12.00 до 14.00 во Дворце культуры имени В.К. Костевича.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что на конец сентября в ходе спецоперации погибли 5 тыс. 937 российских солдат. 28 октября он же доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. На сегодняшний день были призваны 300 тыс. человек.

Теги: Ирбит, военнослужащий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети