31 Октября 2022
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Депутат Вихарев подготовит новогодние подарки для детей Екатеринбурга

В этом году депутат гордумы Екатеринбурга и основатель Медицинской фракции Алексей Вихарев снова вручит новогодние подарки детям из многодетных и малоимущих семей, а также детям-инвалидам от 4 до 14 лет. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Всем нам хочется верить в чудо и добро, особенно перед Новым годом. Решил продолжить свою традиционную акцию. Подготовлю сладкие подарки для детей", - говорится в сообщении.

Прием заявок на новогодние подарки открывается сегодня и будет действовать до 1 декабря. Вместе с заявлением необходимо приложить копии документов, подтверждающих статус семьи или ребенка и отправить на электронную почту: a.vikharev15@gmail.com или же принести в общественную приемную депутата на ул. Старых большевиков, 29.

Всю дополнительную информацию можно получить от помощников Вихарева по телефонам: +7 912 207-19-54, 301-16-00.

Напомним, что в прошлом году депутат подготовил и вручил более 6 тыс. новогодних подарков детям и общественным организациям Орджоникидзевского района.

Теги: Вихарев, депутат, Екатеринбург, подарок, Новый год



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